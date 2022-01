Paula Púa, la cómica, periodista y guionista que presenta los Premios Feroz

Paula Púa es la presentadora de los premios Feroz 2022

La cómica ha trabajado en varios programas de televisión como colaboradora y guionista

Paula Púa fue periodista antes que humorista. Sus artículos los firmaba como Paula Cantó. De aquella etapa solo queda el título, que guardan sus padres en casa como oro en paño. “Del periodismo se sale. Es como el tabaco, se puede dejar”, explica ahora entre risas en sus entrevistas. Colaboradora de 'Los felices 20' (Orange) y ‘Mejor contigo’ (TVE), la valenciana tiene la suerte y la responsabilidad de conducir este sábado los premios Feroz 2022 junto al director de cine Nacho Gabilondo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paula Púa (@pppua)

“Me llamó Nacho y me lo contó, porque se lo habían dicho primero a él. Y cuando me dijo “quieren que presentemos los Feroz” pensé ‘ah, Aníbal Gómez (el otro presentador de ‘Los felices 20’), porque son los conocidos’ y me dijo ‘no, no, quieren que seamos tú y yo’. Y lo primero que pensé es que se habían equivocado de Paula y querían a Paula Prendes, a alguien más conocido”, se quedó en shock ante tal propuesta. “Una vez asimilado que era real, ya fue una alegría máxima. Me hace una ilusión… estoy muy nerviosa, pero muy emocionada”, confesaba en una reciente entrevista.

Esta joven de 29 años siempre sintió atracción por la comedia, pero en su adolescencia “ni se me pasó por la cabeza” enfocar su futuro en este campo porque “no sabía ni que se podía”. Ahora vincula este punto de vista a una ausencia de referentes femeninos en el humor, ya que recuerda ver únicamente monólogos de hombres en esa etapa, pese a que ya triunfaban compañeras como Eva Hache o Ana Morgade. “Cuando empecé en periodismo y comunicación audiovisual, en todo lo que hacía, ya fueran guiones, artículos de opinión o crónicas, intentaba meter siempre el humor, pero no sabía que iba a ser capaz de dedicarme a ello”.

Se subió por primera vez a un escenario de stand-up hace cuatro años y no ha parado de cosechar éxitos desde entonces. “Cuando empecé pensé ‘vale, esto es lo que quiero hacer y no estar en una redacción de periódico porque creo que no es para mí’. Y luego ya empecé, como había hecho audiovisuales, intenté meterme en el mundo del guion, me llamaron para una prueba y así metí cabecita”, rememoraba en ¡Hola! Paula, que ha trabajado como guionista en ‘Todo es mentira’ y ‘La Noche D’, de Risto Mejide y Dani Rovira, entre otros programas.

