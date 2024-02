Emma Stone, Bradley Cooper, Margot Robbie: a cada famoso su estilismo de gala en los Bafta 2024

La película de Christopher Nolan, ‘Oppenheimer’, parte como la favorita con 13 nominaciones, seguida por la de Yorgos Lanthimos, ‘Poor Things’, que cuenta con 11 candidaturas y ‘Killers of the Flower Moon’ de Martin Scorsese con 9. ‘La sociedad de la nieve’ de Juan Antonio Bayona, aspira a llevarse el Bafta a mejor película de habla no inglesa.