Exclusiva | Antonio Orozco desvela el motivo por el que no ha presentado a la madre de su hija

A lo largo de estos meses, el artista ha hablado en alguna ocasión de la madre de Antonella, pero nunca ha querido desvelar su identidad, algo que, al igual que la relación que mantienen, ha sido un secreto para todo el público que le sigue. Orozco ha sido uno de los artistas invitados al 30 aniversario de CADENA 100 y, en una entrevista exclusiva, ha asegurado que no es él el que tiene que "mantener a nadie al margen". "Ella tiene criterio suficiente para saber lo que quiere o no quiere hacer. Es una mujer, como todas, bastante inteligente. Yo no mando en la vida de las personas, cada uno sabe dónde quiere estar", nos ha dicho el artista.