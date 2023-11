El emotivo discurso de Daniel Illescas, ganador de la categoría 'Viajes by Destinia' en los ‘GenZ Awards 2023’: “Gracias a mi abuela y a mi amigo Nico, que hace año y medio que me dejó”

Daniel Illescas es el ganador de la categoría 'Viajes by Destinia' de los ‘GenZ Awards 2023’ . El influencer catalán estaba nominado junto a Enrique Alex, Igna Ferriol y los Hermanos Boisset.

Emocionado, el influencer que acumula más de un millón de seguidores en redes sociales, ha pronunciado un emotivo discurso: “Primero de todo decir muchas gracias a toda la gente que me ha votado. Son 8-9 años creando contenido con mucho trabajo detrás y le quiero agradecer esto a mi familia, a mi chica, a mi representante. Sobre todo, a mi abuela y en concreto a una persona con la que he vivido muchas experiencias, que hace un año y medio me dejó, a mi amigo Nico, que ahí donde esté seguro de que se alegraría mucho de verme recoger este premio. Gracias”.