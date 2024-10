El cuarto menguante del 24 de octubre afectará especialmente a tres signos, según Esperanza Gracia

La reputada astróloga ha subido un vídeo a su perfil de TikTok explicando que nos puede afectar este movimiento -igual que otros fenómenos como mercurio retrógrado - qué podemos sacar en positivo de él y cuáles serán los signos del Zodiaco que se verán más afectados. "El cuarto menguante del 24 de octubre en el signo de Leo nos ayuda a liberarnos de aquellas cosas que no nos dejan ser felices, es el momento de abandonar todo aquello que no nos permite avanzar", comienza diciendo la experta.

A continuación Esperanza Gracia se dirige a los tres signos que más afectados se verán por este cuarto menguante de luna, el primero de ellos es Leo . A este signo le lanza un mensaje de ánimo para que siga persiguiendo sus objetivos . "Tú llevas una pesada carga y tú solito te has conseguido librar. Estas casi en la cima, vas a poder conseguir lo que tanto querías. Te han puesto un montón de zancadillas, pero tú has podido con eso", le aconseja.

En segundo lugar se dirige a Aries y le invita a dar un paso hacia adelante: "Se han portado muy mal contigo y tú has sabido perdonar, pero no vas a olvidar. Y ahora es el momento de apartar de tu vida a aquellas personas que no te hacen feliz y que además no han sido honestas contigo". El último signo al que se dirige es a Sagitario: "Vas a sentir como la vida te va a dar lo que en un momento te quitó. Ahora es el momento de sentimentalmente olvidarte de aquellas cosas que no te hicieron feliz".