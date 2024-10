Se conoce como horas espejo a aquellas en las que los números se repiten después de los dos puntos que marca tu reloj. Para mucha gente es muy significativo descubrir una hora espejo cuando mira el reloj, ya que, al parecer es un mensaje que quiere avisarte o advertirte de algo que va a suceder. Las 21:21 es una hora espejo muy especial , y vamos a contarte qué significa. Aunque esto no tiene ninguna base científica, la numerología y la angeología sí tienen teorías acerca de qué significa cada una de estas horas especiales. ¡Descúbrelo!

Si ves las 21:21 en tu reloj de forma continua te interesa saber qué mensaje quiere darte el universo, porque es muy positivo para ti: ha llegado gran tu momento y vas a triunfar. Las 21:21 es la hora del éxito, con el añadido de que este no es gratuito, sino el resultado de todo lo que te has esforzado tiempo atrás para conseguirlo. Es decir, no es cuestión de azar, sino algo muy merecido. Ahora solo falta que confíes en ti y des el paso definitivo para comprobar los resultados.