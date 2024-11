Horóscopo semanal del 10 al 15 de noviembre, según Esperanza Gracia

En segunda posición , se sitúa el signo de Leo que tendrá unos días llenos de energía y vitalidad gracias a la Luna Llena. "La suerte está de tu parte, solo tienes que estar atento para agarrar las oportunidades al vuelo y brillar con luz propia . Lo de ser del montón no va contigo y lo vas a demostrar con toda la pasión que llevas dentro. Durante esta semana, resolverás algo que tenías pendiente". Para Leo esta semana, el color de la suerte es el violeta, sus números de la suerte son el 2 y el 0 y sus signos afines son Tauro y Escorpio .

En la tercera posición del ranking semanal se sitúa Capricornio. "Con tu carácter y tenacidad, será difícil que no consigas lo que te propongas. Además, el día 11 Venus ingresa en tu signo y vas a tener un poder de seducción muy atrayente, pero las envidias acechan. Sé cauto y no te confíes, sobre todo con esas personas que intuyes que te la pueden jugar. Si has atravesado un bache sentimental, la Luna Llena puede traerte soluciones definitivas". Para Capricornio esta semana, el color de la suerte es el violeta, sus números de la suerte son el 9 y el 4 y sus signos afines son Capricornio y Libra.