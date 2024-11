Los astros pueden llegar a afectarnos más de lo que pensamos , algo que queda claro cada vez que nos encontramos en mercurio retrógrado, pero esto no es lo único que afecta a la manera en la que cada uno de los signos se comporta o cómo le afecta, las fases de la luna también tienen incidencia sobre los signos del zodiaco.

Como para todos los signos, para Aries este también es un momento de comienzos, en su caso es ideal para dejar atrás lo que ya no le aporta nada, lo que en el pasado funcionó ya no lo hace, no es fácil admitirlo, pero es el momento de dejarlo ir. Algo muy diferente a lo que se le viene a Tauro, para quien es el momento de darle una oportunidad a lo nuevo, sobre todo en el amor.