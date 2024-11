Los signos de agua: cómo son Piscis, Cáncer y Escorpio

Los signos de agua son, como hemos visto, Piscis, Cáncer y Escorpio. La naturaleza del agua es fluir y los signos de agua tienen un manejo particular de las emociones y, aunque cada uno de ellos las maneja de una forma diferente, porque tienen características que, aunque con aspectos comunes, sin diferentes, este aspecto es común a todas ellas.

Los signos de agua se rigen por las emociones , suelen ser más emocionales y también empáticos, pueden tener dificultades para gestionar sus miedos, angustias y sueños y poseen una gran sensibilidad. Nada pasa desapercibido para estos signos, aunque sus maneras de reaccionar a lo que perciben son diferentes . Además de por sus emociones (lo que no quiere decir que las muestren), los signos de agua también tienen un fuerte lado espiritual y confían en su intuición.

Muy distinto es el agua que se asocia con Escorpio , en su caso es líquido en constante movimiento. Es apasionado, pero no es fácil que se enfade de verdad , salvo cuando hieren sus sentimientos de verdad o cuando afecta a algún ser querido. Los Escorpio son leales y confían en su intuición a la hora de tomar decisiones.

Soñadores e idealistas, el agua con la que Piscis recarga su energía es el agua de mar, con la que se identifica porque es tan emocional que no puede decidir cuál es la corriente en la que quiere fluir. A los Piscis no les gusta demasiado tomar decisiones y suelen tener la cabeza en las nubes, son románticos empedernidos y, aunque aman el amor, no son demasiado dados a atarse, prefieren dejarse fluir. Eso sí, siempre están cuando les necesitas.