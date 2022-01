Aunque su padrastro trata de cubrirse las espaldas acusándola de estar celosa ante la llegada de su nuevo hermano, Eylül, desesperada y tras contarle a una amiga lo que ocurre, acaba confesando a su madre lo que está viviendo en casa. "Mamá, tengo que contarte una cosa. Kemal me ha... Pensé que no podía ser verdad. Haz que se vaya, no puede seguir viviendo aquí", le dice a su madre, que intenta tranquilizarla. "No digas nada más. Sé qué pasa. No quiero que digas esas palabras. Deja que yo me encargue".

Desafortunadamente, las cosas no salen como Eylül espera. A la mañana siguiente, su madre la deja en un orfanato. "Su padre lleva muerto siete años. No puedo ocuparme de las dos. A partir de ahora entrego a mi hija al Estado", dice mientras intenta convencer a su hija, que lo hace por el bien de la familia. "Se me parte el alma. Hago esto porque tengo que hacerlo. Tú casi estás salvada, tienes 17 años pero tengo que pensar en tu hermano. ¿Cómo cuidaría de tres hijos?", le dice a la joven, que aunque dolida, le ofrece a su madre la posibilidad de ponerse a trabajar para ayudarla a salir adelante sin Kemal. "Ese hombre me acosa sexualmente desde el día en que llegó pero tú no me has creído. Mamá, te juro que te estoy diciendo la verdad. Por favor, deshazte de él. Podría trabajar, dejar los estudios", le dice a su madre, que le asegura que volverá a por ella a la vez que advierte a su marido. "He sacrificado a mi hija por ti. Espero que lo valores. No pienso decirte nada más".