La vida de Eylül, una adolescente de 16 años, no ha sido fácil: a los 11 años perdió a su padre; y cuatro años después, su madre Mesude se casó con Kemal, que desde entonces comienza a acosarla sexualmente. Cuando la situación se vuelve insostenible, informa a Mesude que, en lugar de defenderla, la deja en una institución de menores. Sintiéndose sola por primera vez en la vida, Eylül comparte la misma suerte que Meral, Kader y Songül, otras de las chicas del orfanato.

Cuando tenía 5 años, su padre ingresó en prisión tras cometer asesinato y poco después, su madre volvió a casarse. Posteriormente, fue su abuela quien se hizo cargo de ella pero tras su muerte, Songül acabó en el orfanato. Es una joven sensible e insegura que a sus 16 años se ha creado su propia coraza para hacer frente a las adversidades de la vida, mientras lucha por labrase su propio camino.

Su madre la dejó en el orfanato cuando era un bebé y nunca la registró. A sus 16 años, se ha convertido en una joven hermosa a la que le gusta divertirse y que no piensa en el futuro que le aguarda cuando alcance la mayoría de edad. Sin embargo, tras ser admitida en un prestigioso colegio privado, siente que la vida le ha brindado una segunda oportunidad.

De manera repentina, Cemre ha pasado de ser una chica rica del exlusivo barrio de Nişantaşı de Estambul a ingresar en el orfanato tras la muerte de su padre. Tras el miedo y la reticencia inicial, la joven comienza a observar con curiosidad a las niñas que residen en la institución de menores, convencida de que no tiene nada en común con ellas. Cuando la vida le dé la espalda, Eylül y Songül la apoyarán.

Cuando inició su carrera profesional ayudando a los niños más desfavorecidos, Neriman era una mujer sensible. Sin embargo, con el trancurso del tiempo se ha vuelto más fría. Cuando el orfanato se traslada al lujoso vecindario de Nişantaşı, teme que los niños a su cargo envidien la opulenta vida que les rodea.

Después de conocer a las protagonistas de 'Huérfanas' y si no te has enganchado todavía, puedes disfrutar de los primeros minutos de la serie. En ellos conocemos a Eylül, una de las cinco jóvenes que pronto ingresará en el orfanato. Tras el fallecimiento de su padre, su madre se vuelve a casar con un hombre que abusa sexualmente de la joven. Además, para su sorpresa, su madre no la apoya y decide abandonar a su hija en el orfelinato. Si quieres seguir la pista de este grupo de chicas, tienes una cita. De lunes a viernes a las 16:15 horas, nuevos capítulos de 'Huérfanas' en Divinity.