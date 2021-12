Burak Ozcivit declara que el incidente con el equipo fue por falta de seguridad: "Su deber era protegerme"

Según ha detallado el actor ante el juez, el incidente se produjo por la falta de seguridad y que ese fue el motivo del encontronazo con el director. "Tengo una gran responsabilidad porque soy el protagonista. Si me pasa algo, no podemos continuar", ha relatado el actor, que ha detallado la conversación que se produjo con el director. "Cuando le pregunté dónde estaba me dijo que estaba bloqueando en la carretera para que no pasaran coches y no se oyera ningún sonido. Le dije que su deber no era bloquear el camino, sino protegerme. Él también fue duro conmigo y me dijo que no podía decirle qué hacer. Nuestras voces se elevaron. Después de este incidente, dejé el set y me tomé un descanso. No se produjeron insultos. Al día siguiente, continuamos en el set como si no hubiera pasado nada", ha relatado el actor, que ha asegurado que tras la denuncia, los denunciantes les exigieron un precio exorbitante en la fase de reconciliación, cosa que no aceptó y que ha motivado la celebración del juicio, en la que afirmado que acepta como condena el trabajo voluntario en beneficio público.