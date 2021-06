Burak Sergen, de 'Kara Sevda', pierde la custodia de su hijo: "En Turquía es para las madres"

"Era una noticia esperada"

Işıl Sergen, la exmujer del actor, compartía su felicidad por la decisión judicial

También a través de sus redes sociales ha querido pronunciarse la madre del pequeño. La también actriz Işıl Sergen compartía su felicidad tras dejar atrás los malos momentos vividos en los últimos años. "No fue fácil, no fue rápido... Como si tuviera que volver a dar a luz a mi hijo... Hoy florecieron flores en lugar de mis dos años de lágrimas, ansiedad e insomnio . Mi gran lucha por la custodia de mi hijo ha llegado a su fin. Hoy es un nuevo comienzo para nosotros", ha escrito la actriz, que ha querido agradecer especialmente el apoyo de su abogado en este duro proceso.

Burak Sergen contraía matrimonio hace apenas unos días

Burak Sergen, un actor que alcanzó el éxito internacional en plena madurez

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Love is in the air' y las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas!