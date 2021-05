Su regreso al trabajo, desde el hospital

El actor dio positivo en coronavirus tras dos falsos negativos

'Kara Sevda', la serie que dio a conocer en España al veterano actor

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Love is in the air' y las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas!