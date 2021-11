Semra Dinçer, de ‘Kuzey Güney’, fallece a los 56 años tras dos de lucha contra el cáncer

La experimentada actriz nació en 1965 en la cuidad de Ankara, donde también recibirá sepultura. Y, pese a su consolidada carrera artística, Semra no estudió interpretación, sino que fue ganando conocimientos a medida que iba consiguiendo papeles en diferentes proyectos. Sin duda uno de sus roles estelares fue el de Handan, madre de Kuzey y Güney, con el que consiguió un gran reconocimiento. Sin embargo, hace tiempo reconoció en una entrevista que no siempre ha sido fácil. Cuando su hijo le dijo que quería ser actor no le hizo ninguna gracia, sabiendo la precariedad a la que se exponen los artistas. “La necesidad básica de una persona es un refugio, protección y comida. Hubo momentos en los no podía pagar el alquiler”.