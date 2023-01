Avance exclusivo de 'La tempestad': Marina empieza a sospechar de la señora Artigas, su jefa

Después de su visita al pueblo, Mercedes Artigas se prepara para el momento que tanto tiempo lleva esperando. "Algún día voy a tener que enfrentarla para contarle la verdad", le dirá a uno de sus grandes apoyos en todos estos años. Lo que no imagina la empresaria es que su visita suscita ciertos recelos. En el próximo capítulo de 'La tempestad' , Marina empezará a sospechar cuando su madre le cuente la visita de su jefa. "Si la señora Artigas no vino a hablar conmigo, ¿a qué vino?", se preguntará la joven. ¿Empezará a indagar y descubrirá los secretos que oculta su supuesta jefa?

Mientras tanto, Sebastián agradece haber podido salir en libertad y que Esthercita haya contado la verdad sobre lo sucedido la noche de su coronación. Sin embargo, la joven está atravesando el peor momento de su vida. Tras su confesión, sabe que su vida ha acabado. "Si regreso mi padre me va a matar".

El amor lo puede todo y le ha dado a Esthercita la fuerza suficiente para enfrentarse a su padre para defender la inocencia de Damián Fabré. Aprovechando el altercado entre Marina y su padre, la hija del alcalde ha alzado su voz. Y lo ha hecho frente a todos sus vecinos y humillando a su padre ante todos. "Es mentira que Damián haya abusado de mí. Es inocente. Estuvimos juntos porque yo me lo ofrecí. Yo lo obligué a que tuviéramos relaciones porque como dice mi padre soy una cualquiera. Fue la mejor noche de mi vida. Damián es el mejor de los amantes y me hizo mujer", ha gritado completamente borracha ante su padre, que tras esta humillación reniega inmediatamente de su hija.

Por supuesto, las palabras de Esthercita han provocado la excarcelación inmediata del capitán Fabre, que ha abandonado su celda entre los vítores de todos sus vecinos, que no le creían capaz de un acto tan vil. Y mientras su pueblo celebra la excarcelación, don Fulgencio jura venganza ante su mujer. "Volveré a levantarme y voy a acabar con sangre esta humillación. Voy a hacer que Damián Fabré pague por lo que me hizo"

Don Fulgencio ha perdido. Y su hija ha sido la encargada de cometer la traición. Sin embargo, este duro golpe no hará que el alcalde de Nuestra Señora del Mar se rinda. Más furioso que nunca, el alcalde no parará hasta acabar con Damián. ¿Lo logrará?