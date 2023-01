Marina tiene un tórrido sueño con Damián, pero él decide pedir la mano de Esthercita, en 'La tempestad'

El capitán decide dar la cara y no está dispuesto a que Esthercita sea humillada

La chispa ha saltado aunque los protagonistas de esta emocionante historia no sean capaces de verlo. Aunque la madre de Marina ha caído rendida a los encantos de Saldaña y le insta a su hija a que se acerque a él, ella asegura que no está pensando en novios y prefiere no iniciar ningún tipo de relación. Sin embargo, sus tórridos sueños con el capitán dicen todo lo contrario. Aunque ella se empeñe en negarlo a la vez que le declara la guerra. "Sabrá que conmigo no va a poder jugar".

Pero ella no es la única que está confusa con sus sentimientos, Damián tampoco puede dejar de darle vueltas a lo ocurrido y no comprende los esfuerzos de la joven por salvarle. "Esa mujer me tiene muy confundido. Nunca había conocido a una mujer así", se dice a sí mismo. Sin embargo, el capitán dará un paso totalmente inesperado. Pese a sus dudas, se presenta en casa de Esthercita para pedirle la mano. "No merece estar en boca de todos y vine a dar la cara como hombre". Sin embargo, la madre de la joven no puede acceder. Será don Fulgencio quien tome la decisión.

Pero si su pedida de mano no fuera suficiente complicación, Marina se presenta en el barco para ir con el capitán a faenar. "Tengo todo el derecho para inspeccionarlo. No vamos a volver hasta que las bodegas no estén llenas", le dice el capitán, que acepta que les acompañe pero bajo sus condiciones. La joven tendrá que trabajar como un miembro más de la tripulación. "No sabe lo que le espera. Esto va a ser una experiencia inolvidable", dice Damián, que piensa hacerle pagar por meterse en su barco. Lo que no imagina el capitán es que durante ese viaje descubrirá la otra cara de su nueva jefa. Todo podría empezar a cambiar.

Don Fulgencio y Hernán Saldaña planean acabar con Damián

Tras lo ocurrido con Damián, los nervios están a flor de piel. Don Fulgencio y Hernán Saldaña están furiosos y protagonizan un tenso enfrentamiento en la playa. Sin embargo, su odio hacia el capitán les une. Su objetivo es acabar con él y don Fulgencio asegura que no va a dejar pasar lo sucedido. Él se encargará de todo. "Yo voy a ser el que va a eliminar al maldito de Fabre", le dice a Saldaña, que prefiere que se mantenga al margen del momento. "Es mejor que se mantenga de bajo perfil. Su reputación está en el piso y cualquier cosa que haga puede empeorar su popularidad y nuestro negocio. Y eso no lo voy a permitir", le advierte al alcalde, al que le insiste que será él quien lo haga desaparecer. Y su plan podría provocar una auténtica tragedia. Saldaña quiere que hagan estallar el barco.

Lázaro quiere ayudar a Jazmín

Por otro lado, Lázaro, muy preocupado por lo que le contó Jazmín, se presenta en su casa para averiguar cómo está. Sin embargo, el 'dueño' de la joven le advierte de malas maneras que no vuelva a acercarse y que si quiere verla debe pagar como todo el mundo.

