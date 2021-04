“Os traigo un vídeo personal que quizá me va a costar un poco expresarme porque hay mucha gente de mente cerrada, aunque ya va quedando menos”, explicaba nerviosa en esta grabación que acumula casi 4 millones de visualizaciones en la actualidad. “ Estoy muy enamorada de una chica. Ella es Alba , algunos ya sabéis quien es. A mí toda la vida me han gustado los chicos hasta que, de repente, porque sí, noté ese hormigueo”, aclaraba después de recibir mensajes constantes de sus followers preguntando si la joven que aparecía con ella en numerosas instantáneas era su pareja. “Al principio dije: qué me pasa. Estoy sintiendo algo, estoy poniéndome nerviosa al hablar con esa chica, quiero hablar con esa chica todo el rato, saber qué hace o escribirle… era como: ¿Qué me está pasando?, pero tampoco quise darle muchas vueltas”.

La catalana admitía entre lágrimas que estaba un poco inquieta ante tal revelación porque “me da un poco de miedo vuestra reacción, aunque sé que va a ser buena”, y también por las consecuencias profesionales que podía traer su confesión: “Estaba asustada, creía que alguna marca no me iba a contactar más. Y al contrario, no hubo críticas y más marcas me han contratado. Sin pretenderlo hice la mayor campaña de marketing del mundo”, recordaba junto a Risto sentada en el Chester. “Antes de publicarlo me pasé toda la noche llorando porque no sabía lo que iba a pasar, pero sabía que necesitaba soltarlo y no esconderme de nada. Me apetecía compartir a mi pareja como comparto a mis amigos”, afirmaba en el programa ‘Quiero ser’.