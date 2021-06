Inma Cuesta, aplaudida por dar el paso de hablar de su novia: "No es su amiga, es el amor de su vida"

Para la nominada al Goya por cintas como '3 bodas de más' o 'La novia' este fue un acto espontáneo. Mencionó el papel que ha jugado su pareja en su larga carrera en el cine al igual que el que han tenido sus padres, sus hermanos o su agencia de representación. No hay nada especial en sus palabras, ningún símbolo que haga de este un acto político. Pero sus fans han visto en este un gesto con mucha más trascendencia que una simple mención a su intimidad .

La opinión de Twitter sobre el gesto de Inma Cuesta con su novia

"Por fin", apuntaban algunos. "No puedo estar mas feliz por ella", comentaban otros. Con tan pocos rostros públicos que visibilicen esta realidad, "que Inma Cuesta sea lesbiana" les ha hecho 2estar en paz con la vida cada día". Y adelantándose a los comentarios de aquellos que crean que no tiene necesidad de contar con quién comparte su vida, las redes también han sido claras: "Si se empieza a hablar sin miedo del 'amor de su vida' en lugar de 'su amiga', ya es un paso que no se había dado hasta ahora".