¿Qué significa 'LGTBI'?

El nombre del colectivo está formado por cuatro términos. Así, las primeras letras se refieren a Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales . Estos dos primeros conceptos engloban la homosexualidad en mujeres y hombres, mientras que la bisexualidad es la atracción hacia los dos sexos. Por su parte, las personas transgénero son aquellas cuya identidad no concuerda con el sexo que se les ha asignado al nacer y la intersexualidad consistirá en tener características físicas de ambos sexos.

Y, ¿Q+?

Este concepto hace referencia a la identidad de una persona que no se identifica con ningún género. Los asexuales serán aquellas personas que tengan una orientación sexual en la que no sienten atracción erótica hacia otras personas. También, nos encontraremos con los pansexuales, que serán aquellos que no sienten atracción erótica y mantienen relaciones íntimas con otras personas, independientemente de su identidad, orientación o rol sexual. Por su parte, el poliamor consiste en querer a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y éticamente.