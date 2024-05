Todos estos logros no implican que los tres meses el colombiano haya tenido una progresión lineal y es que si ya de por si cuesta encajar un plan espartano como el descrito en cualquier vida, cuando se trata de la de un artista internacional la dificultad se incrementa. "Desafiné como al mes y medio. Me empecé a descarrilar un poco. Estuve en Islandia grabando el vídeo de 'Akureyri' y ahí comencé a comer peor", ha revelado a la revista. En todo esto también influyeron las circunstancias que vivió en esos momentos. "Entre que estábamos viajando por todos lados grabando el vídeo y el frío que hacía, no fui al gimnasio. Y encima después me fui para Nueva York y ahí sí ya me fui a la m... Pero en un momento dado pensé: '¡Uy! Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada'. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo", ha explicado el cantante.