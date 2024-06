Cuando se pone de moda un objeto, una costumbre o una tendencia en un círculo social, resulta difícil resistirse a ello. Esto mismo ocurre cuando hablamos de destinos vacacionales y el aumento de parejas de recién casados que deciden viajar a África para hacer un safari es solo un ejemplo de ello. Otro es la creciente afluencia de rostros conocidos que está viviendo una localización mediterránea española. Y si estás pensando en Ibiza -donde Tamara Gorro tiene una casa-, Formentera o Marbella, no es ninguna de ellas. Se trata de Jávea la localidad alicantina que no ha pasado desapercibida para el diario 'The Sun' y la ha nombrado uno de los mejores destinos vacacionales para este año 2024.