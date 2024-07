María Pombo se define a sí misma como influencer y empresaria. Y lo segundo es un matiz muy importante, porque si es la reina de las redes sociales con más de tres millones de seguidores en Instagram, esto le ha permitido poner en marcha todo tipo de exitosos negocios que no siempre tienen que ver con la moda, el campo donde empezó a destacar. Desde su marca de ropa, 'Name the brand', al Suavefest, el festival que reúne a más influencers por metro cuadrado y que ya prepara su próxima edición en septiembre. Quizás el emprendimiento más sorprendente de la madrileña sea 'La Martinuca', un negocio de tortillas de patatas a domicilio que ahora abre sucursal en Barcelona, por lo que se puede calificar como otro de sus grandes éxitos.