Por otro lado, nuestro propio comportamiento pre-vacacional no ayuda. “ Cuando nos vamos a ir queremos dejarlo todo cerrado para irnos con tranquilidad ”, indica Fernández Suárez. Puede que sea porque te sientes mejor dejando todo bien atado o porque no quieres que te llamen tus compañeros para preguntarte cosas durante esos días. Sea por lo que sea, estarás trabajando contrarreloj, lo que suma estrés . Para entenderlo, “siempre pongo el mismo ejemplo, el de los exámenes”, señala el profesor. Si se hacía cuesta arriba estudiar en la recta final antes del examen, lo mismo pasa con este sprint.

No nos ayuda que todo esté conectado y que todo funcione en todo momento y a todas horas. La desconexión digital es un derecho , pero sin embargo somos incapaces muchas veces de ejercerlo. A veces es porque en el trabajo se olvidan de que la posibilidad de conexión no necesariamente implica que se deba estarlo. Otras, es porque no somos capaces de apagar nuestros dispositivos, que es también una de las razones por las que las vacaciones estresan.

El incremento de los niveles de estrés y ansiedad de la población o el estar constantemente en ‘modo on’ son dos de las causas que explican esta sensación colectiva. También lo son el que la cantidad de trabajo sea “desmesurada” y que se afronten todas estas tareas como algo inmediato —cuando no siempre lo es— y el hecho de que las empresas no prioricen dar apoyo y aportar recursos y herramientas para abordar todo esto.

¿Es posible cambiar algo las cosas y evitar llegar a las vacaciones con la lengua fuera? La respuesta clave está en pensar qué vamos a hacer y cuándo. “Es una cuestión de planificación ”, apunta Fernández Suárez, de no dejar todo para el último día y no obligarnos a hacer un sobreesfuerzo.

No menos importante es entender que puede que no dé tiempo a todo y no pasa nada. Las empresas también deberían tener un papel en esto, ayudando a planificar y entendiendo que el trabajo en el siglo XXI no puede seguir siendo como en el XX. Este es un punto complejo, como demuestra la complicada relación que mantienen con el teletrabajo. Todavía se sigue premiando el presentismo. “A veces se valora más que estés ahí 10 horas, que que lo hagas bien en 5”, indica el experto.