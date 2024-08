Cuando llegas al lugar, descubres que no tiene nada de típico . Más que un hotel al uso, recuerda a los lujosos glamplings del Masai Mara inmersos en la naturaleza. Los alojamientos están dispersos . Eso te permite disfrutar de una intimidad absoluta. En esta ocasión vamos a probar los ‘tubbos’, su nueva propuesta. Cada uno es como una casita individual, construida con forma de tubo acristalado sobre una plataformas de 100m², con su propia piscina y terraza para contemplar la fauna autóctona y los cielos nocturnos. Nuestro objetivo es realizar la experiencia Starlight , una salida nocturna en la que, de la mano de un guía, aprendes a mirar el cielo y sus constelaciones . Con las Perseidas en su apogeo, la noche promete.

Mi compañera de aventura estelar es mi amiga Joanna que, entre otras muchas cosas, es experta en la observación de aves . Gracias a ella, al poco tiempo de estar situadas en la terraza de nuestro ‘tubbo’, comienza el festival. Las personas habituadas a buscar pájaros desarrollan un talento espectacular para ver. Mientras yo solo contemplo árboles y arbustos, ella es capaz de distinguir un águila calzada o una curruca capirotada. Cuando veo mi primera oropéndola, una preciosa ave de color negro y amarillo , casi doy saltitos de alegría. No lo hago porque ya me ha explicado que hay que permanecer en calma y con voz susurrante. Gracias a eso, conseguimos divisar también palomas torcaces, abejarucos y una majestuosa águila perdicera. Por la noche escuchamos a un mochuelo muy hablador y al rey de las tinieblas, el búho real, la mayor rapaz nocturna de la Península Ibérica.

Tras un espectacular desayuno que sirven en la terraza de tu alojamiento, pasamos el día leyendo, buscando aves por el cielo y dándonos baños sin fin en la piscina. El primer beneficio del astroturismo me parece clarísimo: el estrés, de repente, parece algo del pasado. “Nuestro objetivo fundamental es ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia única de relax y desconexión en medio de la naturaleza que no puedan olvidar”, me confirma Jorge Sánchez, co-fundador de La Dehesa Experiences.