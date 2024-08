Así lo ha confesado Peñate en un vídeo de 'Tik Tok', donde asegura que "todas pierden la regla". Y no solo eso, sino que no la recuperan hasta pasados unos meses, cuando ya vuelve a sus hábitos alimenticios normales. En el caso de Peñate, parece que ella no ha tenido problema por el hecho de que se ha estado hormonando antes de llegar a Honduras , en medio de su tratamiento para quedar embarazada .

Marta Peñate cuenta que, en su caso, ella se estaba hormonando antes de marcharse a Honduras, por lo que a ella sí le vino la regla y no tuvo ningún problema. "Yo no tuve problema, pero se suele ir la regla en 'Supervivientes' porque no comes, duermes mucho menos y entonces se te desregulan las hormonas, por lo que te quedas sin ella y se nos ausenta a todas las mujeres cuando vamos para allá", aclara. Es más, hasta pasados los dos o tres meses no la recuperan, según lo ha contado, cuando ya vuelven a su vida normal.