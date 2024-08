Es posible adelgazar caminando y sin darte apenas cuenta. Si crees que necesitas perder peso, andar puede ser más eficaz y beneficioso que seguir una dieta estricta, por mucho que cuidar la alimentación sea esencial. No todo el mundo se siente cómodo en un gimnasio, o puede que lo tuyo no sea salir a correr y, por suerte, no hace falta. Caminando puedes regular tu peso y mejorar tu estado de salud, siempre que sigas algunas reglas esenciales. Toma nota y comienza a disfrutar de saludables caminatas que te ayudarán a deshacerte de esos kilos de más.

Puede que no te interesen los ejercicios de fuerza, pero eso no significa que no sean necesarios. De hecho, los expertos los consideran imprescindibles para mantener una buena forma física. No hace falta que levante kilos y kilos de peso, pero sí que incorpores a tu actividad semanal rutinas con peso que aumenten tu masa muscular y, de paso, aceleren la quema de grasa.