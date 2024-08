Este verano Aitana ha tenido que alternar algunos días de descanso que ha aprovechado para visitar una de sus islas preferidas, Ibiza , con intensas jornadas de trabajo en las que ha deleitado a sus fans con sus espectaculares actuaciones sobre el escenario. Y es que la catalana es una de las cantantes que ofrece un espectáculo más exigente a nivel corporal, pues no solo canta, sino que deleita a los asistentes a sus conciertos con coreografías en las que realizar pasos de baile que exigen estar en forma física .

Para mantener el cuerpo que le permite realizar su trabajo, la cantante realiza una dura rutina de ejercicio que ha dado lugar a que a sus seguidores no les pase desapercibidos sus musculados brazos y espalda. Pero Aitana no solo se cuida a través de sus rutinas de entrenamiento sino que también es estricta con su alimentación y sabe que el desayuno es una comida importante para afrontar el día con energía. Ella tiene claro que la fruta no puede faltar en esta ingesta y la consume de una forma original que es una alternativa a tomar la clásica pieza de fruta.