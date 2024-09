Sin embargo, esta vez la vuelta al gimnasio está siendo más dura que nunca. Con un reto en el horizonte, la modelo se está dejando la piel para lograr su objetivo. "De vuelta a la rutina. No he sudado más en vida", ha contado la madre de Carlo Costanzia, que ha explicado que este exigente entrenamiento es para afrontar una durísima competición. "Me estoy preparando para una competición y ya empezamos en serio. Os iré contando. Se trata de una competición de fuerza y cardio en la que voy a poner todo mi esfuerzo. Espero que vaya. A por todas". Además, la modelo ha compartido algunas imágenes en el gimnasio, donde además de entrenar fuerza se sube a la cinta para completar el entrenamiento con una carrera de 2,5 kilómetros. Una distancia que a priori podría no parecer tanto, pero que tras el entrenamiento previo se convierte en todo un reto