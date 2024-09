Olga recuerda el momento en el que su familia le dijo que su gata había fallecido como uno de poco tacto, aunque señala que también pasó con cómo le comunicaron la muerte de sus abuelos. Posiblemente, no esté sola en este sentimiento. Hablar de la muerte —sea quien sea quien ha fallecido— es algo que cuesta y que no siempre sabemos hacer. Con las mascotas, no poca gente relativiza el dolor que sienten las personas que están viviendo esa pérdida.

Marcar un calendario para la pena es imposible. Si se quiere estimar en días, semanas o meses cuánto tiempo se va a estar triste, no se puede hacer cálculos exactos. “No podemos dar respuesta clara y directa. No es como un catarro, que si no pasa en dos semanas deberías ir al médico”, indica Fernández García. Al fin y al cabo, a los seres queridos se los echa de menos siempre. Más que pensar en tiempos hay que pensar en cómo nos afecta: si nos permite o no hacer vida normal. Si no nos deja, es el momento de buscar ayuda. Aun así, la pena es parte de las emociones de la vida. “La tristeza y sentirse triste es completamente legítimo”, recuerda el experto.