Sigue estos hábitos saludables para perder los excesos del verano sin darte cuenta

El verano es sinónimo de descanso, celebraciones y, en muchos casos, algunos excesos. Las comidas fuera de casa, los cócteles en la playa y los días de relajación pueden dejarte con algunos kilos de más. ¿El resultado? Cargo de conciencia y ansia por tener todo bajo control y volver a ser la de siempre cuanto antes. Pero como todo en esta vida, las prisas no son buenas, además, has de pensar eso de “que me quiten lo bailao’”, y tomártelo con calma. Volver a tu peso ideal no tiene por qué ser un incordio, es más, conforme vayas notando los cambios en tu cuerpo estarás más que orgullosa de lo que has conseguido.