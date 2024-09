"A más edad, menos apetito sexual ", es una de las frases más repetidas de los últimos tiempos. Esta premisa puede verse en el cine, ya que no abundan las historias de amor de personas de la tercera edad en donde muestran tampoco una vida sexual activa, tampoco está muy presente en la calle, en las conversaciones diarias, en la televisión y otros espacios, gracias a que existe una falsa e inocente creencia relacionada al "edadismo" de que cuando uno llega a cierta edad, muchas cosa, tales como la sexualidad, mueren o quedan en un plano muy lejano.

"Tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos", es la premisa con la que parte la sexóloga y psicóloga, Ana Lombardía para hacerle frente este "mito" parte por parte. En esta entrevista exclusiva la experta se propone analizar y cuestionar esta creencia a la que que muchos temen pero no pueden evitar pensar que la "edad mata al sexo", junto con otras afirmaciones que rumean en el colectivo mental como que "tener hijos o estar en pareja hace mucho tiempo", también disminuyen el apetito sexual.

Si bien hay muchos aspectos de la edad que pueden influir en diversos aspectos como por ejemplo, en cómo vivimos nuestra sexualidad, en nuestro deseo, en las erecciones y más, somos seres sexuales durante toda la vida y no quiere decir que esta se vaya a perder en su totalidad. Dentro del análisis, la profesional plasma esta realidad explicando que en los centros geriátricos de adultos mayores, en donde se demandan charlas de prevención de infecciones de transmisión sexual ya que tienen sexo y un apetito muy activo.

Un "mito sexual" es una creencia arraigada en el pensamiento colectivo social que parte de un origen que no es real. Estas pueden ser peligrosas por que pueden generar limitaciones o afectar de manera negativa en la cama y a la hora de tener relaciones sexuales porque no nos las cuestionamos y creemos en su veracidad, cuando no lo son. Ana Lombardía, en este vídeo nos explica qué son los mitos, cuales son sus causas y las consecuencias que pueden generar en la vida sexual de una persona...¡Dale Play!