Además, en el mencionado medio, el intérprete de Los Domingos (su último single), ha contado cómo ha llevado a cabo el tratamiento: "Y yo ya tenía el pelo como la línea de pelo muy alta. Entonces, me contaron de un doctor increíble de acá y fui el año pasado donde él, estuvimos ahí charlando y me puso pelito acá. Entonces, me toca ir a los tratamientos, a las consultas para que me pongan para que siga el proceso bien, un injerto de toda la vida. ¿Quién no se ha hecho un injerto?".