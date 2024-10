Though Lynzi, una 'fridgescaper' popular en TikTok, le explica a 'Buzzfeed' que lo hace porque le ayuda a ser consciente de qué tiene en la nevera (y qué se va a poner malo, reduciendo el despilfarro), a probar comidas nuevas o a cocinar más en casa. Y la nevera está siempre limpia . “Pensé que era una manera muy bonita de romantizar un lugar de tu vida que es habitualmente bastante mundano”, le dice al medio.

Mantener la nevera limpia parece un poderoso incentivo, pero la decoración parece a primera vista algo que requiere demasiado tiempo y esfuerzo. Hasta se podría pensar si es lo más correcto almacenar las pechugas de pollo de la cena con un cesto lleno de dalias (que están en otoño en temporada, como estos productos). Los expertos en alimentación que ya han hecho la ronda de los medios de comunicación no parecen están muy de acuerdo con lo de que la decoración de la nevera ayudará a evitar la pérdida de alimentos por no usarlos y tienen serias dudas de que permita mantenerlos en buen estado. Les preocupa la contaminación cruzada y que las condiciones de almacenamiento que priman la estética sobre la funcionalidad no sean la mejor idea.