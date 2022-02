El ayuno intermitente 16/8 de Elsa Pataky sí es beneficioso para la salud, según el Instituto Médico Europeo de Obesidad

Hace más de dos años que Elsa Pataky quiso compartir con el mundo sus trucos de belleza y salud. En su libro, 'Strong: cómo comer, moverse y vivir con fuerza y vitalidad' , la actriz explicaba que la dieta que sigue a diario está centrada en el ayuno intermitente 16/8 . Este tipo de alimentación se caracteriza por dejar descansar al cuerpo de alimentos sólidos cada 16 horas y alimentarlo las 8 horas del día restantes. Por su modo de vida, la mujer de Chris Hemsworth comentaba entonces que tanto ella como el actor dejan de comer a las ocho de la tarde y no desayunan hasta pasadas 16 horas.

Durante años ha sido mucha la polémica que se ha generado alrededor de esta dieta. Mientras algunos la aplican en su día a día igual que Elsa Pataky , otros muchos consideran que no es buena para la salud. Pero ahora, el Instituto Médico Europeo de la Obesidad ha puesto fin al debate al hacer público el ranking de las cinco mejores dietas . Y entre ellas está el ayuno intermitente.

El ayuno 16/8 se centra en una primera fase de 16 horas en las que no se ingiere ningún alimento y suele coincidir con el periodo del sueño. Por lo tanto se aconseja saltarse el desayuno y proceder después a la "ventana de alimentación". "Líquidos bajos en calorías como agua, té y una cierta cantidad de café podrían consumirse en todo momento para reducir la sensación de hambre" , aconsejan.

La primera de ella es la que se denomina 'Cambio 360' , que no solo se centra en la pérdida de peso, también se preocupa por otros aspectos importantes como "la salud, el papel de la alimentación como medicina, la vitalidad y el estado de ánimo, la calidad del sueño, el estrés, el control, la mejora física y composición corporal o reducir y retrasar los efectos del envejecimiento". Esta dieta recomienda comer "muchas frutas y verduras y, en menor medida, carbohidratos integrales, fuentes magras de proteínas como legumbres, pescado y productos lácteos bajos en grasa, así como grasas saludables para el corazón".

La segunda buena opción es la 'psiconutrición o no dieta', que es lo que siguen rostros conocidos como Heidi Klum o Ana de Armas. "Se trata de aprender a comer sin restricciones extremas, por eso no descarta ningún grupo de alimentos, prioriza verduras, frutas, legumbres, carnes, pescados, harinas y cereales integrales, grasas buenas ricas en antioxidantes y no excluye permitirse el lujo de alimentos de menor calidad o procesados ocasionalmente", explica el artículo de la fuente citada anteriormente.