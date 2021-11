Con nuestro compañero Torito, en otra entrevista para ‘Viva la vida’, Paula fue aún más concreta y confesó que llevaba cuatro meses “sin probar un mísero espagueti”. Incluso le declaró la guerra al “hidrato”. Con respecto al deporte, prácticamente no ha habido día que no hayamos tenido el correspondiente story dando fe de sus esfuerzos. La maderoterapia o la criolipólisis han sido un must cada vez que ha pasado por Tacha, su centro estético de confianza. Por no hablar de la paz que aportan esas instantáneas madre e hijo que publica junto al pequeño Miki.