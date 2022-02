Victoria Beckham lleva más de veinticinco años comiendo lo mismo: su estricta dieta, contada por su marido David

El pasado mes de septiembre en el posdcast River Cafe Table 4, Victoria Beckham hablaba de la estricta dieta que sigue a diario . La mujer de David Beckham explicaba entonces que nunca come carne, ni lácteos, ni aceite, ni salsa ni mantequilla. Unas restricciones que se convertían en "una pesadilla" para todos los restaurantes a los que acudía a comer. Ahora, meses después de aquellas polémicas declaraciones, el deportista ha concedido una entrevista al mismo medio y ha confirmado lo que su mujer ya adelantó.

El exfutbolista ha explicado que, a pesar de que él disfruta mucho de la buena comida y del vino, "desafortunadamente" está casado "con alguien que come lo mismo desde hace 25 años" . Pescado a la parrilla y verduras al vapor es la comida que Victoria Beckham repite desde que se conocieron. "Muy pocas veces se desvía de eso", ha asegurado su marido.

El deportista ha recordado "la única vez" que su mujer comió algo que estaba en su plato. "Fue cuando estaba embarazada de Harper. Fue una de mis veladas favoritas. No recuerdo lo que era, pero se que no lo ha comido desde entonces", ha explicado en el posdcast citado anteriormente. Harper es la menor de sus cuatro hijos y tiene ya once años, por lo que ha pasado más de una década desde que Victoria y David compartieron algo durante una comida.