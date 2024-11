Si has pasado largas horas sentada frente al ordenador, tal vez hayas experimentado esa sensación incómoda de rigidez en la zona lumbar o en las piernas. No estás sola: el llamado ‘síndrome del trasero muerto’ o síndrome 'del culo de oficinista' es un problema cada vez más común en personas con trabajos de oficina o quienes pasan mucho tiempo sentadas. Este síndrome es una condición que se produce cuando los músculos de los glúteos se debilitan y se vuelven inactivos debido a la falta de movimiento prolongado. En palabras simples, los glúteos "se duermen" y dejan de participar activamente en la postura y el movimiento, lo cual puede desencadenar problemas posturales y dolores en la espalda, cadera y piernas .

Verónica cuenta que se produce cuando la zona del glúteo sufre una 'tendinopatía' . Que en otras palabras, significa que habrá inflamación, dolor… además de que los propios músculos de la zona, se olvidan de hacer su función . “El problema radica en que, al pasar muchas horas sentadas, nuestros músculos dejan de trabajar como deberían. Los glúteos, en particular, tienen un rol fundamental en la estabilidad del tronco y el equilibrio del cuerpo. Sin embargo, al estar sentadas durante tanto tiempo, los músculos de esta zona se van ‘apagando’, disminuyendo su capacidad de respuesta. Este fenómeno se conoce como amnesia glútea, y puede afectar la alineación corporal y causar molestias en distintas partes del cuerpo”.

La experta comenta que es especialmente frecuente en las personas que llevan un estilo de vida sedentario, fomentado por el trabajo frente al ordenador, lo sufra. Además, esta problemática se acrecienta porque normalmente no suelen hacerse pausas de descanso .

“Lo ideal sería hacer pautas cada 30 minutos, pero la realidad es que cuando le explicas esto a alguien, lo ve inviable, por lo que sí se pueden hacer estas pausas cada 60 minutos, sería de gran ayuda”, explica y añade que “a veces no somos conscientes de que simplemente con levantarnos de la silla y caminar un poco, estamos ayudando a que la zona del glúteo no sufra esos periodos de inmovilidad prolongada. Creo que lo más importante es prevenir el problema, y no tener que llegar a tratarlo... Pero eso sería una bonita ilusión”.