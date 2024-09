Una de las ventajas del trabajo de los actores es que pueden vivir otras vidas a través de sus cuerpos gracias a los roles que adoptan en sus proyectos

El actor ha tenido que perder peso para dar vida al compañero de viaje del protagonista de la historia, que es la del propio autor, Javi Giner

Dentro de la sección oficial de la 72 edición del Festival Internacional de San Sebastián se ha presentado como parte de las proyecciones especiales 'Yo, Adicto', la adaptación de la obra escrita por Javi Giner, que tiene un reparta cuajado de reputados nombres entre los que se encuentran Nora Navas, Omar Ayuso y Bernabé Fernández. Este último se ha tenido que someter a un notable cambio de look para abordar su personaje, que es el compañero de viaje del protagonista de la historia, Javi (Oriol Pla).

La serie se estrena el próximo 30 de octubre y el actor ha hablado con 'Men's Health' para explicar cómo ha sido su proceso de transformación, su entrenamiento y también de temas relacionados con la salud mental. Su proceso de transformación comenzó justo antes de que comenzara la grabación del proyecto, con una preparación a nivel nutricional. "Desde varias semanas antes del último casting ya me puse con una dieta baja en carbohidratos y grasas porque Javi Giner me adelantó que necesitaba que Sergi no estuviese tan fuerte", detalla el actor.

Además, introdujo modificaciones en su rutina de entrenamiento. "También cambié mis rutinas de ejercicio, con poco peso y muchas repeticiones además de cardiovascular, que llevaba mucho tiempo sin hacer. De todas formas mi metabolismo tiene tendencia catabólica, en cuanto como poco y hago un poco de cardio enseguida adelgazo", señala.

Este proceso con el que adelgazó ocho kilos terminó una vez que se iniciaron las grabaciones, porque ya estaba en la forma que requería el rol de su personaje. "De diciembre a abril fui perdiendo el resto de kilos y ya iniciado el rodaje tuve que parar porque se me comenzó a hundir la cara y el vestuario empezó a quedarme demasiado holgado". El actor también ha contado cómo ha sido el proceso de vuelta, para volver a su físico, ya alejado del personaje: "Después para recuperar, la cosa no ha sido tan rápida; tras año y medio aún no tengo mi peso normal. Por ahora solo he conseguido la mitad, ahora estoy en 73 kilos".

Más allá del físico: sus descubrimientos a nivel emocional

Este trabajo también ha tenido una implicación mental, según reconoce el intérprete. "Quizá lo más duro y lo más enriquecedor a la vez fue descubrir aspectos de mí mismo a través del personaje. Uno de los puntos más potentes de la novela es que uno cree que va a leer una experiencia sobre las adicciones y se encuentra a sí mismo y viendo que los patrones internos que le arrastran a eso son más comunes de lo que pensamos, adictos y no adictos".

No obstante el actor revela que le constó conectar con su personaje: "Yo enseguida empaticé con la dialéctica interior de Javi. Sergi sin embargo me parecía alguien mucho más lejano a mí, pero a través de las charlas y ensayos con el autor me di cuenta de lo mucho que había de mí en él. Ambos tenemos en común que a veces nos tomamos con ligereza situaciones graves en nuestra vida, nos defendemos con las ideas en lugar de entrar en la experiencia de atravesar de lleno el dolor, escudándonos con una sonrisa los procesos más difíciles en vez de dejarnos permanecer y transitar lo incómodo. Ponerle tanta consciencia a ese patrón automático para jugarlo a través de Sergi tuvo algo de duro pero muy valioso a nivel personal", nos cuenta.

