Georgina Rodríguez es una de las celebrities que más interés suscitan dentro y fuera de nuestras fronteras, así lo corroboran sus más de 62 millones de seguidores en Instagram. La empresaria es todo un reclamo para las firmas que ven en ella el escaparate perfecto, ya sean de moda o belleza. Cada tendencia que luce desaparece de las tiendas en tiempo récord (o si no, ya se encargan las marcas ‘low cost’ en crear su versión asequible). En otras palabras, todo lo que toca se convierte en oro.

Aunque su estilo -que podría definirse como una mezcla entre el armario de Kim Kardashian y una estrella del reggaetón- está bastante definido, no hay duda de que a Rodríguez le encanta jugar con sus 'looks'. Así lo deja claro en la nueva temporada de su reality, ‘Soy Georgina’ donde presume de melena rubia, resultando casi irreconocible (incluso nos recuerda ligeramente a Bad Gyal). Sin embargo, por sorprendente que parezca, este no ha sido su único cambio de peinado últimamente. A continuación, recopilamos las transformaciones más sonadas de sus últimos años. En el vídeo que encabeza la noticia te mostramos todos sus cambios.