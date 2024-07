El lujo y la ostentación forman parte del estilo de vida de Georgina Rodríguez. En los looks que comparte a través de sus redes sociales podemos ver bolsos a los que la mayoría de mortales no pueden ni aspirar, joyas cuajadas de piedras preciosas y vestidos y otras prendas de las marcas más cotizadas de la industria. El terreno 'beauty' no se queda fuera de sus gustos personales, luce una cuidada y larga melena que desprende brillo, a la que recientemente le ha añadido unas mechas y su maquillaje es una mezcla de las tendencias del momento. Hace que sus labios se vean más repulpados con estratégicos 'lip combos', mantiene el diseño de sus cejas de forma que su mirada quede muy levantada y la manicura es uno de los puntos estratégicos de su imagen. La última la ha mostrado en sus stories y ha sorprendido por su sencillez.