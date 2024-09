Si hay una cita con la moda que nunca se pierde Georgina Rodríguez es la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Como suele ser habitual anuncia su llegada a través de sus redes sociales con una imagen en la que se le ve a los pies de su jet privado en el aeropuerto. Así lo ha hecho también esta vez con una look monocolor negro en el que han destacado las medias de rejilla. Y ya nos planteamos si este será un complemento imprescindible de cara al próximo otoño. Habrá que seguir atenta a las chicas que más saben de moda y a sus redes sociales. Mientras tanto Georgina ya ha regalado a sus fans dos looks más sobre la alfombra roja, uno en negro, en versión mini. Pero el más espectacular lo tenía reservado para la premier de 'Queer' y no ha dejado a nadie indiferente.