Una vez proyectada la película, el palacio ofreció al elenco de la película una ovación cerrada de las más largas que se recuerdan en el festival. Los aplauso duraron 17 minutos y medio tiempo en el que Tilda y Julianne no pudieron dejar de dedicar miradas de orgullo al cineasta español. Durante este tiempo ocurrió también uno de los momentos más comentados que se ha hecho viral en Internet. Y es que las actrices quisieron responder ante tal cantidad de cariño por parte del público dibujando un corazón y cada una de ellas lo hizo a su manera. Mientras que Julianne Moore intentó dibujar con sus dos manos un tradicional corazón, que no le terminó de funcionar, Tilda lo quiso hacer de otra manera en un gesto que no todo el mundo entendió.