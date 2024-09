Georgina Rodríguez desembarca en el Festival de Venecia: vestido negro y moño bajo

En esta ocasión, Rodríguez se ha decantado por un little black dress, un vestido de color negro con corte asimétrico en las mangas; una de ellas midi y fruncida aunque con el hombro al descubierto y la otra a modo de tirante. En cuanto a los zapatos, ha escogido unos tacones con banda transparente y en tonos nude a juego con su maquillaje, sutil y con labios perfilados y máscara de pestañas. Los pendientes con brillo, con los que ha puesto el broche de oro a su look, hacen un guiño a las pinzas de flores hawaianas que este verano se han convertido en un must. Para el pelo, ha preferido llevar un clean look con raya al lado.