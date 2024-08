El deportista grababa un vídeo hace unos días en el que explicaba su rutina deportiva. Cristiano comentaba que, cuando no entrena en el club, le gusta hacerlo con su "esposa" en casa, porque así pueden motivarse mutuamente. Esta manera de referirse a la madre de sus hijos no ha pasado desapercibida y en ese mismo post, en Instagram, muchos de los fans del futbolista portugués han recalcado que llame "esposa" a Georgina Rodríguez y se han preguntado si la pareja ha oficializado su relación con una boda de la que no habrían hecho partícipe al mundo. "¿Tiene mujer?", "¿Se han casado?", "¿Mujer? Es oficial entonces", "¿Se ha casado con ella? Se lo merece", son tan solo algunos de los comentarios que más se repiten.