Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo vuelven al lugar donde comenzó su relación hace siete años

"La situación se volvió insoportable. La gente me perseguía. Me llamaban por teléfono, los periodistas venían a la tienda fingiendo ser clientes... Poco a poco comencé a trabajar detrás del mostrador para frenar la agresiva curiosidad de la prensa. Llegó un momento en que fue insostenible", contó la modelo en una entrevista para la revista italiana Grazia.

Georgina sintió "mariposas" cuando vio por primera vez a Cristiano Ronaldo y le pareció "un hombre guapísimo". "Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto", confesó hace tiempo la protagonista.