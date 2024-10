El mundo del fitness está en constante evolución y aunque no se puede generalizar, a la hora de elegir la disciplina que mejor se adapte a ti, el abanico de posibilidades no puede ser más amplio. Pero lo más importante para no fracasar en tu intento de llevar una vida saludable y en movimiento, consiste en dejar de lado las excusas e intentar mantener la motivación. Y hablando de excusas, una de las más recurrentes suele ser la falta de tiempo, ¿pero y si te decimos que en doce minutos puedes ejecutar una rutina con la que quemarás un buen puñado de calorías y tonificarás el cuerpo?

“Para alguien tan activo y con una agenda apretada como el rey Carlos (que lo practicaba hasta hace no mucho), el entrenamiento XBX es perfecto. Puede realizarlo en cualquier lugar, incluso en sus viajes oficiales, lo que lo convierte en una opción ideal. Además, al ser una rutina de bajo impacto, es especialmente adecuada para personas mayores, ya que minimiza el riesgo de lesiones al mismo tiempo que fortalece los músculos y mejora la movilidad. El XBX está muy bien cuando no tienes tiempo, pero no debe convertirse en tu única rutina, porque además el cuerpo se acostumbra rápidamente a los entrenamientos, por lo que hay que introducir cambios para ir notando una mejora progresiva. Yo lo veo como una alternativa estupenda para iniciarse con el deporte y no desistir, pero complementándolo siempre con otras rutinas”.