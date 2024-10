Sartoria Panatieri, la segunda mejor pizzería del mundo que está en Barcelona: su carta y precios

La segunda mejor pizzeria del mundo está en Barcelona , habiéndose convertido en la auténtica revelación de 'The Best Pizza Awards'. Se trata nada menos que de Sartoria Panatieri , que se ha colocado entre las grandes favoritas de estos grandes premios de la edición. Además, parece que en esta pizzería que han creado mano a mano un brasileño (Rafa Panatieri) y un madrileño (Jorge Sastre), se destacan por elaborar una de las mejores pizzas margarita del mundo . Y es que a pesar de su sencillez, lo cierto es que la mezcla del tomate, albahaca y mozzarella se convierte en la clave de su éxito.

Lo cierto es que esta no es la única alegría que un restaurante español nos da en los últimos meses, sobre todo porque también una de las mejores hamburguesas del mundo lleva el sello patrio. Se trata de la hamburguesa 'Singular' de Hundred Burgers, a la que han escogido desde 'The World's Best Burgers' como la mejor hamburguesa del 2024. De hecho, han conseguido superar a las míticas creaciones americanas que siempre reinan en el top 3 de dicha lista.