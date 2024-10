Durante el otoño, es esencial reforzar ciertos nutrientes para mantener la salud y la inmunidad. La vitamina C , presente en cítricos, granadas y pimientos rojos , ayuda a combatir infecciones. La vitamina D , que se encuentra en hongos y pescado azul como el salmón, es crucial para la salud ósea y el sistema inmunológico. El zinc, que apoya la reparación celular, se encuentra en semillas de calabaza y legumbres , mientras que el selenio , un potente antioxidante , está en las nueces de Brasil y castañas .

El otoño nos ofrece una variedad de alimentos ricos en nutrientes que no solo fortalecen nuestras defensas , sino que también aportan un sabor delicioso y versátil a nuestras comidas.

1. Calabaza : Rica en vitamina A, antioxidantes y fibra, es un alimento excelente para fortalecer el sistema inmunológico y mantener la salud ocular. El consumo de alimentos ricos en vitamina A, como la calabaza y las zanahorias, no solo protege la visión, sino que también ayuda a mantener una piel sana durante el otoño, cuando el clima frío puede resecarla fácilmente

2. Setas : Son una fuente natural de vitamina D, especialmente los champiñones y shiitake, que además tienen propiedades inmunomoduladoras. Un estudio publicado en el 'American Journal of Clinical Nutrition' sugiere que el consumo regular de setas puede aumentar la producción de anticuerpos, gracias a sus propiedades inmunomoduladoras.

3. Manzanas: Alto contenido en fibra y vitamina C. Ayudan a la digestión y protegen contra enfermedades cardiovasculares.4. Granadas: Su alto contenido en antioxidantes, como la punicalagina, ayuda a reducirla inflamación y protege contra enfermedades crónicas. Un estudio en el 'Journal of Agricultural and Food Chemistry' demostró que el consumo de granadas puede reducir los marcadores inflamatorios en personas con enfermedades crónicas, gracias a su alto contenido de antioxidantes.