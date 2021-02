Serkan, desolado tras la marcha de Eda, en el próximo capítulo de 'Love is in the air': "Se ha ido"

Se acabó. Eda ha plantado a Serkan y él se ha quedado desolado. Así le podremos ver en el próximo capítulo de 'Love is in the air' . "Se ha ido. Solo ha venido a darme esto. Fue todo cosa de Kaan", le dirá a su socio, que le insistirá para que tome las riendas de la situación y corra tras ella. ¿Le hará caso? ¿Logrará que le den una segunda oportunidad? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita de esta noche. A las 22:00 horas, disfruta de un nuevo capítulo en Telecinco.

Eda rechaza a Serkan

Y es que Serkan, aunque ha sido incapaz de pedir perdón, sí que ha reconocido su error y se ha disculpado a su manera. "Confío en ti. Lo que dijiste es verdad. Una persona no debería tener pruebas para poder confiar en otra. Pase lo que pase, debe confiar. Yo confío en ti", le ha dicho el empresario, que ha sido incapaz de reaccionar ante una Eda segura de sí misma y con las ideas muy claras. "Desde el principio debiste decir que no era capaz de robar. Heriste mi orgullo y me humillaste. Me has hecho mucho daño. El juego ha terminado Serkan Bolat. No volveré nunca más". ¿Será capaz de cumplirlo?